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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем. Об этом говорится в проекте стратегии развития торговли на 2019 — 2025 годы, который имеется в распоряжении
В документе, в частности, предлагается «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».
Сейчас министерство, по словам его представителя, готовится направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.
Напомним, пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
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