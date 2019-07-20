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15:40, 20 июля 2019 109
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На благоустройство сквера в Дашково-Песочне выделили больше шести миллионов рублей

На благоустройство сквера в Дашково-Песочне выделили больше шести миллионов рублей

В Рязани благоустроят сквер около кинотеатра «Октябрь». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Все работы оплатят из городского бюджета. Начальная стоимость: 6 687 634 рубля.

На эти деньги в парке установят спортивную площадку, уложат тротуарную плитку, а также поставят скамейки и урны из бетона и дерева.

Подрядчик должен выполнить работы до 31 октября 2019 года.

Фото Google


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