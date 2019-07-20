На благоустройство сквера в Дашково-Песочне выделили больше шести миллионов рублей

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В Рязани благоустроят сквер около кинотеатра «Октябрь». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Все работы оплатят из городского бюджета. Начальная стоимость: 6 687 634 рубля.
На эти деньги в парке установят спортивную площадку, уложат тротуарную плитку, а также поставят скамейки и урны из бетона и дерева.
Подрядчик должен выполнить работы до 31 октября 2019 года.
Фото Google
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