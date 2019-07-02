В Рязанской области пропала 48-летняя женщина

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В селе Красный угол Сапожковского района Рязанской области пропала 48-летняя Ольга Полякова (Грачева), сообщили волонтеры в
С 1 июля ее местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.
Особые приметы: на шее шрам и тату.
Одежда: малиновая кофта, серые брюки, голубые сланцы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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