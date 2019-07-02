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8:51, 2 июля 2019 177
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В рязанском училище ВДВ появится тренажер со шлемом виртуальной реальности

В рязанском училище ВДВ появится тренажер со шлемом виртуальной реальности

В рязанском училище ВДВ появится тренажер со шлемом виртуальной реальности для отработки прыжков с парашютом. Об этом сообщил ТАСС.

Теперь курсанты смогут проходить парашютно-десантную подготовку на инновационном тренажерном комплексе «Кудесник». Как пояснил представитель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова подполковник Юрий Шлыков, название расшифровывается как «Комплекс учебного десантирования нагрузок и координации».

«В этом комплексе реализованы передовые 3D технологии для обучения личного состава десантированию с динамическим сопровождением на всех этапах прыжка с парашютом», — пояснил представитель РВВДКУ.

Отработка прыжков ведется в специальном шлеме виртуальной реальности. При этом боковые вентиляторы комплекса создают встречные воздушные потоки, имитирующие нахождение парашютиста в полете.


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