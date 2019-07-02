В Рязани пропал 78-летний пенсионер

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В Рязани пропал 78-летний Борис Тимофеевич Гришин. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Местонахождение пенсионера неизвестно с 1 июля. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые. Был одет: бежевая куртка с оранжевыми вставками на плечах, белая футболка, бежевые брюки, синие сандалии.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.