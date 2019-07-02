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Фото: Pixabay.com
В субботу, 6 июля, в Лесопарке устроят выставку бездомных собак «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Организаторы подчеркивают, что все животные здоровы и привиты.
Рязанцы увидят выступления специально обученных собак под руководством кинолога Ольги Максимовой. Гостей ждут конкурсы с животными и благотворительная барахолка.
«Если повезет, то кто-то из собак уже на этом мероприятии встретит своих хозяев и, возможно, станет домашним», — отмечают в группе помощи бездомным животным «Спасибо за жизнь».
Начало в 10:00.
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Друзья рязанцы и все-все-все! Приходите сами и зовите всех знакомых 😊 Многообещающее мероприятие, на котором вы сможете познакомиться с представителями всех рязанских приютов для бездомных животных, в том числе с нами 😎 А еще каждый приют представит своих подопечных!🥰 Мы берем с собой наших красавиц - Герду, Милу и Бэллу🥰 Если повезет, то кто-то из собак уже на этом мероприятии встретит своих хозяев и, возможно, станет домашним🤩 В общем, будет душевно, весело и интересно🥳 ЖДЕМ ВАС🥰 #иг_спасибозажизнь #мероприятие #friends #adoptdontshop #news #rzn #russia #рязань #непокупайприюти #непокупайвозьмиизприюта #dogs #dog #собаки #собака
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