RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Ряжском районе, пойдет под суд. Об этом сообщил
18 июля около 11:30 на 313-м километре автодороги Р22 «Каспий» 41-летний житель Волгоградской области, управляя грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом, двигаясь в сторону города Тамбова, по предварительной информации, не выбрал оптимальную скорость и столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом.
После удара Volvo по инерции продолжил движение и столкнулся с впереди стоящим из-за ремонтных работ автомобилем Chevrolet, который столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом.
В результате происшествия трехлетняя пассажирка Chevrolet от полученных травм скончалась на месте ДТП. Ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства.
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля ДАФ по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость24-летнего жителя Рязанской области осудили за изнасилование
|
cледующая новость →В ближайшие годы в Рязанской области установят больше двух тысяч камер видеонаблюдения
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.