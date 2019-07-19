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21:13, 19 июля 2019 341
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Водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Ряжском районе, пойдет под суд

Водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Ряжском районе, пойдет под суд

Водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Ряжском районе, пойдет под суд. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

18 июля около 11:30 на 313-м километре автодороги Р22 «Каспий» 41-летний житель Волгоградской области, управляя грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом, двигаясь в сторону города Тамбова, по предварительной информации, не выбрал оптимальную скорость и столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом.

После удара Volvo по инерции продолжил движение и столкнулся с впереди стоящим из-за ремонтных работ автомобилем Chevrolet, который столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом.

В результате происшествия трехлетняя пассажирка Chevrolet от полученных травм скончалась на месте ДТП. Ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля ДАФ по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).


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