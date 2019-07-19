В Тульской области начали проверку после падения футбольных ворот на 10-летнюю девочку

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В Тульской области следователи начали доследственную проверку после падения футбольных ворот на 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По предварительной информации, вечером в четверг, 18 июля, в следственный отдел из полиции сообщили о том, что на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота на спортивной площадке около дома №34 в поселке Рассвет Ленинского района Тульской области.
Следователи выехали на место происшествия, осмотрели его, изъяли необходимые документы, опросили очевидцев и представителей администрации.
Потерпевшую госпитализировали, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
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