В Рязани продолжают искать пропавшего подростка

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В Рязани пропал 16-летний Денис Сергеевич Канаев. О помощи в поисках попросил поисково-спасательный отряд «
С 28 июня местонахождение подростка
Приметы: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, коротко-стриженный, глаза карие.
Особые приметы: круглый шрам на левой части лба.
Одет в темно-серые джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам:
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