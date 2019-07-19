В Рязани «ГАЗель» столкнулась с фурой, есть пострадавший

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В Рязани «ГАЗель» столкнулась с фурой. Об этом сообщил сайт
ДТП произошло 18 июля, в 17:05 на 198 километре автодороги М-5 «Урал».
35-летний житель Самарской области, управляя автомобилем «ГАЗель» столкнулся с тягачом «ДАФ», под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП 31-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗель» обращалась за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка.
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