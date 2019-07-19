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16:01, 19 июля 2019 209
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В Липецке открыли обновленный парк Металлургов

В Липецке открыли обновленный парк Металлургов

В пятницу, 19 июля, в Липецке открыли первую очередь реконструированного парка Металлургов. Об этом сообщил LipetskMedia.

В парке появились игровые площадки для детей, экотропы для пеших прогулок, велодорожки и трассы для скейтбордистов.

В парке поменяли около 25 тысяч квадратных метров покрытия — здесь появились брусчатка и новый асфальт.

Также там установили новые скамейки, восстановили 122 декоративных фонаря.

Рядом с входной группой оборудовали экопарковку, вокруг ликвидировали дикую поросль.

В парке планируют установить системы видеонаблюдения и разместить пункт охраны.

К 17 августа в конце центральной аллеи откроют павильон, в котором разместятся кафе, сувенирные киоски и туалеты.

Вторую очередь планируют завершить к концу года. В парке появятся пять универсальных спортивных площадок для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и воркаута.

Посетители смогут взять в прокат велосипеды, ролики, лыжи и коньки.

Фото LipetskMedia


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