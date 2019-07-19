В Липецке открыли обновленный парк Металлургов

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В пятницу, 19 июля, в Липецке открыли первую очередь реконструированного парка Металлургов. Об этом сообщил
В парке появились игровые площадки для детей, экотропы для пеших прогулок, велодорожки и трассы для скейтбордистов.
В парке поменяли около 25 тысяч квадратных метров покрытия — здесь появились брусчатка и новый асфальт.
Также там установили новые скамейки, восстановили 122 декоративных фонаря.
Рядом с входной группой оборудовали экопарковку, вокруг ликвидировали дикую поросль.
В парке планируют установить системы видеонаблюдения и разместить пункт охраны.
К 17 августа в конце центральной аллеи откроют павильон, в котором разместятся кафе, сувенирные киоски и туалеты.
Вторую очередь планируют завершить к концу года. В парке появятся пять универсальных спортивных площадок для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и воркаута.
Посетители смогут взять в прокат велосипеды, ролики, лыжи и коньки.
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