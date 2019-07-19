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В ближайшие годы в Рязанской области установят больше двух тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщил
«В перспективе на развитие комплекса, благодаря правительству Рязанской области, выделят значительные финансовые средства. В ближайшие годы планируется установка более двух тысяч современных камер видеонаблюдения в Рязани, Касимове и Скопине», — сказали представители министерства.
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