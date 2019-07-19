Следком завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области

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Следственный комитет завел уголовное дело о халатности должностных лиц Иркутской области. Об этом сообщает сайт ведомства.
Доклад о ходе расследования этого дела заслушал во время визита в Братск глава СКР Александр Бастрыкин.
Бастрыкин изучил материалы ранее назначенных проверок, а также «заслушал ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате паводков на территории региона».
Напомним, с 25 июня наводнение
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