Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:33, 19 июля 2019 175
 0    0

Следком завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области

Следком завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности должностных лиц Иркутской области. Об этом сообщает сайт ведомства.

Доклад о ходе расследования этого дела заслушал во время визита в Братск глава СКР Александр Бастрыкин.

Бастрыкин изучил материалы ранее назначенных проверок, а также «заслушал ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате паводков на территории региона».

Напомним, с 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более десяти тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Погибли 25 человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 49 026
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 810
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 847
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 735
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 012
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум