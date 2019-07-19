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Рязанская область заняла третье место в России по количеству мест с певчими птицами. Об этом сообщил
Всего в регионе зафиксировали 484 локации. С этим показателем Рязанская область уступила лишь Курску (636 мест) и Брянску (891 место).
Посмотреть все места с певчими птицами, которые зафиксировали орнитологи, можно на
Впервые Союз охраны птиц России провел такую акцию в 1999 году. С тех пор ежегодно более чем в пятидесяти крупных городах России люди считают количество соловьев в парках и лесах регионов.
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