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14:07, 19 июля 2019 147
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Рязанская область заняла третье место в России по количеству мест с певчими птицами

Рязанская область заняла третье место в России по количеству мест с певчими птицами

Рязанская область заняла третье место в России по количеству мест с певчими птицами. Об этом сообщил сайт заповедника «Брянский лес».

Всего в регионе зафиксировали 484 локации. С этим показателем Рязанская область уступила лишь Курску (636 мест) и Брянску (891 место).

Посмотреть все места с певчими птицами, которые зафиксировали орнитологи, можно на интерактивной карте.

Впервые Союз охраны птиц России провел такую акцию в 1999 году. С тех пор ежегодно более чем в пятидесяти крупных городах России люди считают количество соловьев в парках и лесах регионов.


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