Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя. Его прямую речь привело РИА
«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Глава государства подчеркнул, что рост цен на моторное топливо находится на уровне ниже показателей инфляции.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Следком завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.