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22:54, 19 июля 2019 132
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Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно

Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя. Его прямую речь привело РИА Новости.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Глава государства подчеркнул, что рост цен на моторное топливо находится на уровне ниже показателей инфляции.


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