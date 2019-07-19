На здании администрации захаровского села висел порванный флаг России

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На здании администрации Добро-Пчельского сельского поселения Захаровского района висел порванный флаг России. Об этом сообщила прокуратура.
Нарушения выявили во время проверки, которая прошла 17 июля. Отмечается, что в этот время сильных порывов ветра не наблюдалось.
«Использование государственного флага в ненадлежащем состоянии подрывает авторитет органов власти и свидетельствует о неуважительном отношении должностных лиц органа местного самоуправления к официальным государственным символам Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В адрес главы администрации внесли представление об устранении нарушений.
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