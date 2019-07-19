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На улице Кольцова в Рязани появится «звездное небо». Об этом говорится в тендере, который опубликовали на сайте госзакупок.
На благоустройство улицы потратят 45,2 миллиона рублей.
На территории парка со стороны остановки общественного транспорта появится освещение и подпорные стенки. На улице намерены выложить мраморную, серую и черно-красную плитку, а также проложить ливневую канализацию.
Подрядчик должен завершить работы до 31 октября.
Напомним,
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