На подготовку Лыбедского бульвара к проекту «Новогодняя столица» потратят 30 миллионов

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На благоустройство Лыбедского бульвара со стороны улицы Новослободской потратят 30 миллионов. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Подрядчик должен оборудовать парковку, подъезд к территории, установить новое освещение, видеонаблюдение, лавочки, урны, туалет. Кроме того, выложить тротуарную плитку серого цвета, высадить газоны и деревья.
Работы планируют завершить до 31 октября.
Напомним, в зоне отдыха на улице Новослободской появится визит-центр на время празднования «Новогодней столицы 2020».
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