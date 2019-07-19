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17:48, 19 июля 2019 241
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Куда пойти в выходные? Городская афиша на 20-21 июля

Куда пойти в выходные? Городская афиша на 20-21 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

20 июня в 18:00 на Лыбедском бульваре пройдет концерт «Свободная сцена» в рамках проекта «Арт-Субботник».

Также в этот день в Рязани пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу.

Еще одно громкое мероприятие — Paprico Fest. На фестиваль в Окскую Жемчужину приедет легендарная Лена Катина (группа t.A.T.u.).

21 июня в ЦПКиО в рамках «Воскресного вечера в парке» пройдет детский концерт «Непоседа».

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.


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Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

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