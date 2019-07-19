Куда пойти в выходные? Городская афиша на 20-21 июля

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
20 июня в 18:00 на Лыбедском бульваре
Также в этот день в Рязани пройдет третий этап чемпионата России по
Еще одно громкое мероприятие — Paprico Fest. На фестиваль в Окскую Жемчужину приедет легендарная Лена Катина (группа t.A.T.u.).
21 июня в ЦПКиО в рамках «Воскресного вечера в парке»
Полную афишу развлечений смотрите на нашем
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