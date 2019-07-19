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Народную артистку СССР Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил
Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
«Сегодня в 11 часов ее перевели в отделение острых эндотоксикозов, она сейчас в палате, в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник агентства.
Напомним, Чурикову
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