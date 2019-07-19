Инна Чурикова попала в реанимацию

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Фото: Ru.wikipedia.org
Народная артистка СССР Инна Чурикова получила травму во время спектакля «Старая дева» в четверг, 18 июля, на сцене московского театра «Русская песня». Актриса находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, передает
Чурикову госпитализировали после того, как она упала на сцене. Супруг актрисы Глеб Панфилов также подтвердил, что она получила травму во время спектакля.
Народной артистке СССР Инне Чуриковой 75 лет.
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