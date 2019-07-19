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8:53, 19 июля 2019 431
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Инна Чурикова попала в реанимацию

Инна Чурикова попала в реанимацию

Фото: Ru.wikipedia.org

Народная артистка СССР Инна Чурикова получила травму во время спектакля «Старая дева» в четверг, 18 июля, на сцене московского театра «Русская песня». Актриса находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, передает ТАСС.

Чурикову госпитализировали после того, как она упала на сцене. Супруг актрисы Глеб Панфилов также подтвердил, что она получила травму во время спектакля.

Народной артистке СССР Инне Чуриковой 75 лет.


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