Администрация рязанского села бесплатно сдавала в аренду государственную землю

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Администрация одного из сельских поселений в Рязанской области бесплатно сдавала в аренду часть государственной земли. Об этом сообщил
Установлено, что еще в 2016 году администрация Незнановского сельского поселения заключила договор аренды земельного участка с юридическим лицом.
При этом договор заключен в отношении земельного участка, границы которого на местности не определены, кадастровый учет не проведен. Арендная плата за пользование земельным участком определена не в денежном выражении, а в виде услуг по противопожарной опашке ряда населенных пунктов.
Таким образом, в нарушение закона денежные средства от использования муниципального имущества в бюджет не поступали.
Внесено представление, находящееся на рассмотрении.
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