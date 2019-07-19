Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:43, 19 июля 2019 496
 0    0

Администрация рязанского села бесплатно сдавала в аренду государственную землю

Администрация рязанского села бесплатно сдавала в аренду государственную землю

Администрация одного из сельских поселений в Рязанской области бесплатно сдавала в аренду часть государственной земли. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Установлено, что еще в 2016 году администрация Незнановского сельского поселения заключила договор аренды земельного участка с юридическим лицом.

При этом договор заключен в отношении земельного участка, границы которого на местности не определены, кадастровый учет не проведен. Арендная плата за пользование земельным участком определена не в денежном выражении, а в виде услуг по противопожарной опашке ряда населенных пунктов.

Таким образом, в нарушение закона денежные средства от использования муниципального имущества в бюджет не поступали.

Внесено представление, находящееся на рассмотрении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 49 023
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 799
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 831
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 729
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 003
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум