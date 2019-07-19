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24-летнего жителя Рязанской области осудили за изнасилование. Об этом сообщил
Следствием и судом установлено, что в ночь на 24 декабря 2018 года на одной из улиц Ряжска подсудимый напал на местную жительницу и, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также «совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера». После этого злоумышленник скрылся.
Злоумышленника задержали по «горячим следам».
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком десять лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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