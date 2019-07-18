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11:45, 18 июля 2019 96
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В Туле из-за ремонта Баташевского моста изменится схема общественного транспорта

В Туле из-за ремонта Баташевского моста изменится схема общественного транспорта

В Туле с 18 июля закрыли на ремонт Баташевский мост, который соединяет Пролетарский район с Зареченским. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Проведенное обследование показало, что опоры моста нуждаются в ремонте. Планируется, что в течение июля завершат работы по укреплению конструкций, а в сентябре движение по мосту возобновится.

На время ограничения ввели временную схему маршрутов транспорта:

  • Маршрут автобуса №34 «поселок Косая Гора — поселок Октябрьский — Птицефабрика «Тульская» будет временно сокращен до остановки «18-й Проезд».
  • Временная схема маршрута: улица Комсомольская — улица Горького — улица Демешковская — Орловское шоссе — улица Шоссейная — Щекинское шоссе — проезд Ленина — улица Советская — улица Октябрьская — улица Карпова.
  • Маршрут автобуса № 23 «Областной диспансер — поселок Горелки» будет временно сокращен до остановки «Улица Каширская».
  • Временная схема маршрута: проезд Марины Расковой — улица Вильямса — улица Кутузова — улица Кирова — улица Каракозова — улица Индустриальная — Веневское шоссе;
  • Увеличат количество автобусы по маршрутам №34 и №12. По маршруту №12 «Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская» на две единицы (вместимость каждого автобуса до 100 человек). Время ожидания автобусов сократится до 15 минут.

На подъезде к городу и к мосту установят информационные щиты с указанием всех возможных маршрутов объезда.

Администрация призвала водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Фото Myslo


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