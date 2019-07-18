В Туле из-за ремонта Баташевского моста изменится схема общественного транспорта

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В Туле с 18 июля закрыли на ремонт Баташевский мост, который соединяет Пролетарский район с Зареченским. Об этом сообщил сайт городской администрации.
Проведенное обследование показало, что опоры моста нуждаются в ремонте. Планируется, что в течение июля завершат работы по укреплению конструкций, а в сентябре движение по мосту возобновится.
На время ограничения ввели временную схему маршрутов транспорта:
На подъезде к городу и к мосту установят информационные щиты с указанием всех возможных маршрутов объезда.
Администрация призвала водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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