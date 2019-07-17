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21:59, 17 июля 2019 287
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В Рязани пропал шестидесятилетний мужчина

В Рязани пропал шестидесятилетний мужчина

В Рязани пропал шестидесятилетний мужчина. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного движения «Лиза Алерт».

15 июля Тихонов Сергей Петрович ушел из больницы, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина 1959 года рождения проживал в Рязани

Сергей нуждается в медицинской помощи так как не может разговаривать.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, носит усы и бакенбарды, глаза голубые.

Одежда: светло-розовая рубашка, штаны цвета хаки, черные туфли.

Всех, кто имеет информацию о его возможном местонахождении, просят звонить по номерам +7 (965) 714-57-37 (Анна) и +7 (961) 010-00-47 (Кирилл).


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