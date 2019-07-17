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В Рязани пропал шестидесятилетний мужчина. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного движения «
15 июля Тихонов Сергей Петрович ушел из больницы, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина 1959 года рождения проживал в Рязани
Сергей нуждается в медицинской помощи так как не может разговаривать.
Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, носит усы и бакенбарды, глаза голубые.
Одежда: светло-розовая рубашка, штаны цвета хаки, черные туфли.
Всех, кто имеет информацию о его возможном местонахождении, просят звонить по номерам
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