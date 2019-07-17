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15:17, 17 июля 2019 104
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Рязанские промышленники подписали соглашение о создании станкоинструментального кластера в регионе

Рязанские промышленники подписали соглашение о создании станкоинструментального кластера в регионе

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В среду, 17 июля, рязанские промышленники подписали соглашение о создании в регионе станкоинструментального кластера. В нем поучаствовали около 30 представителей местных предприятий.

И.о. директора фонда развития промышленности Артем Никитин рассказал, что данная инициатива позволит привлечь в Рязанскую область субсидии из федерального бюджета на реализацию промышленных проектов.

«Кластеры будут территориальные до тех пор, пока их не внесут в реестр минпромторга. В ближайшее время мы запустим большую работу по созданию внутренней кооперации внутри промышленного кластера. Надеемся, что к концу следующего года запустим электронную площадку внутренней кооперации промышленных предприятий Рязанской области. Наша главная задача до конца этого года — создать четыре промышленных кластера, мы уже к этому идем. Это уже второй кластер, который мы в регионе создаем», — сказал Никитин.

Руководитель центра кластерного развития Максим Жданов отметил, что наряду с объектами промышленной технологической инфраструктуры в станкоинструментальный кластер вошли высшие учебные заведения.

«Они являются, во-первых, поставщиком рабочих кадров для предприятий, а, во-вторых, инициаторами проектов, научных разработок, которые в дальнейшем реализуют среди участников кластера», — подчеркнул Жданов.

С 2020 года фонд развития промышленности Рязанской области планирует предоставлять меры поддержки участникам промышленного кластера.

«Наша задача сегодня — привлечь как можно больше ресурсов в регион, а после создания промышленных технопарков — выпускать новые продукты, увеличивать долю рязанской продукции на всероссийском рынке, — заявил Никитин. — После того как мы более конкретно займемся развитием станкоинструментального кластера, конечно, продукции, которая сделана в нашем регионе, будет больше».

Станкоинструментальный кластер в Рязанской области — второй в России. Первый находится в Санкт-Петербурге. Никитин добавил, что в Рязанской области планируется создать кластеры радиоэлектроники, строительных материалов, IT, фотоники, а также медицинский кластер.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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