Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 17 июля 2019 106
 0    0

Рязанские автоинспекторы научат будущих мам перевозить детей в автомобиле

Рязанские автоинспекторы научат будущих мам перевозить детей в автомобиле

Рязанские автоинспекторы научат будущих мам перевозить детей в автомобиле. Об этом сообщил сайт регионального ГИБДД.

В России стартовал трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 2019 году он начнется с обучения родителей обеспечения безопасности при перевозках детей в автомобилях.

Рязанская область — одна из первых, где стартует проект.

В рамках проекта для будущих родителей организуют обучающие тренинги. Их выложат в открытом доступе.

По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысяча детей пострадали и 628 — погибли.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 3 июля 2019 69 841
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 48 783
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 453
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 597
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 121
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум