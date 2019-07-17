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Рязанские автоинспекторы научат будущих мам перевозить детей в автомобиле. Об этом сообщил
В России стартовал трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 2019 году он начнется с обучения родителей обеспечения безопасности при перевозках детей в автомобилях.
Рязанская область — одна из первых, где стартует проект.
В рамках проекта для будущих родителей организуют обучающие тренинги. Их выложат в открытом доступе.
По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысяча детей пострадали и 628 — погибли.
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