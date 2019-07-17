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18:28, 17 июля 2019 301
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Пасечники потребовали выяснить причину массовой гибели пчел в Рязанской области

Пасечники потребовали выяснить причину массовой гибели пчел в Рязанской области

Пасечники потребовали выяснить причину массовой гибели пчел в Рязанской области. Круглый стол с участием представителей власти, правоохранительных и надзорных органов, а также более двадцати пчеловодов из Рыбновского, Рязанского, Шиловского, Милославского и Пронского районов прошел в региональном штабе ОНФ, в среду, 17 июля.

Пчеловоды привезли с собой санитарные паспорта на пасеку, а также результаты лабораторных исследований и проверок. Они потребовали разобраться, какими химикатами опрыскивали поля, соответствуют ли они ГОСТам.

Кроме того, поступило предложение по созданию тематической группы в соцсетях или созданию сайта для оперативного оповещения пчеловодов.

«Тут можно сколько угодно обсуждать как грамотнее предупреждать нас об обработке полей химикатами, но проблемы это не решит. Мы все понимаем, что причиной смерти пчел стали не болезни, а бесконтрольное использование пестицидов. Более того, мы не знаем насколько сильные эти препараты и сколько их сбрасывают. Раньше такой проблемы не было, а тут мы уже второй год мучаемся», — возмутились пасечники, отметив, что массовая гибель насекомых — это не только урон для пчеловодов, но и для природы.

По словам заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Алексея Леонтьева, применять можно только разрешенные химикаты и в определенное время, согласно действующему законодательству.

Также необходимо оповестить население за три дня до непосредственного распыления пестицидов на поля. Кроме того, он признался, что ведомство не имеет полномочий регулировать дозировку используемых веществ.

Активист регионального штаба ОНФ Владимир Юдин заявил, что материалы с заседания отправят в федеральный штаб народного фронта для поиска нарушений правил применения пестицидов.

Отметим, что липецким пчеловодам городская администрация выделит деньги на покупку новых пчелосемей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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