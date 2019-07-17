Администрация Липецка выделит пасечникам деньги на покупку новых пчел

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Администрация Липецка выделит пасечникам деньги на покупку новых пчелосемей. Об этом сообщил
Средства выделят из резервного фонда врио главы администрации. На покупку одной пчелосемьи пасечники получат от 3150 до 3500 рублей.
«На возмещение ущерба могут рассчитывать даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку», — говорится в сообщении.
Также помощь пчеловодам окажут сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили об обработке полей химическим средствами.
Наибольшие потери понесли пчеловоды Воловского, Добровского, Становлянского, Добринского и Лебедянского районов.
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