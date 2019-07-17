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Фото: Администрация Рязани
На благоустройство ЦПКиО потратят 55 миллионов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
В парке планируют отремонтировать зеленый театр, установить лавочки, освещение, кассы, камеры видеонаблюдения.
Также в зоне отдыха намерены обновить дорожки и проезды, проложить покрытие из базальта и лавочки-габионы, оборудовать фотозону и провести озеленение.
Работы намерены завершить до 31 октября.
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