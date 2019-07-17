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17:02, 17 июля 2019 518
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На благоустройство ЦПКиО потратят 55 миллионов 1

На благоустройство ЦПКиО потратят 55 миллионов

Фото: Администрация Рязани

На благоустройство ЦПКиО потратят 55 миллионов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В парке планируют отремонтировать зеленый театр, установить лавочки, освещение, кассы, камеры видеонаблюдения.

Также в зоне отдыха намерены обновить дорожки и проезды, проложить покрытие из базальта и лавочки-габионы, оборудовать фотозону и провести озеленение.

Работы намерены завершить до 31 октября.


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