За вечер в Калуге сбили двоих пешеходов

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За вечер 15 июля в Калуге сбили двоих пешеходов. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
Первое ДТП произошло на улице Кирова. Mitsubishi сбил пешехода, степень тяжести травм которого не сообщается.
Еще один пешеход пострадал в Калуге на улице Полесская. Здесь человек попал под колеса Volkswagen Polo.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области
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