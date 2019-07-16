За неделю в Рязанской области подорожали картофель и капуста. Мониторинг цен

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За неделю, с 9 по 15 июля, в Рязанской области подорожали картофель (на 4,0%) и капуста (на 2,5%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Повышение цены зафиксировали также на рис (на 1,2%), яблоки (0,8%), свинину (0,3%), масло сливочное, молоко (на 0,2%).
Подешевели следующие продукты:
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