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16:59, 16 июля 2019 155
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В центре Рязани водовоз врезался в легковушку. Видео

В центре Рязани водовоз врезался в легковушку. Видео

В понедельник, 15 июля, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной водовоз врезался в легковушку. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

На ролике видно, что после столкновения из водовоза вода вылилась на машину.

Предположительно, в аварии никто не пострадал.

Официальной информации о происшествии нет.


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