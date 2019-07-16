В центре Рязани водовоз врезался в легковушку. Видео

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В понедельник, 15 июля, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной водовоз врезался в легковушку. Видео опубликовали
На ролике видно, что после столкновения из водовоза вода вылилась на машину.
Предположительно, в аварии никто не пострадал.
Официальной информации о происшествии нет.
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