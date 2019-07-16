Рязанские активисты выпустили еще четырех белок в «Наташкин» парк. Видео

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Рязанские активисты выпустили еще четырех белок в «Наташкин» парк. Об этом сообщила Анна Герцовская на своей странице «ВКонтакте».
«Ранее из цветочного магазина, расположенного неподалеку от парка, сбежала белка. Об этой истории узнали активисты и решили провести акцию „Живой парк“. Для того, чтобы у беглого зверька появилась компания, активисты приобрели еще четырех белок и вместе с горожанами выпустили их в парк», — говорится в посте.
Ранее стало известно, что рязанцы
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