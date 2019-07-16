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19:23, 16 июля 2019 894
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Рязанцев пригласили на фестиваль «Рановское лето». Программа

Рязанцев пригласили на фестиваль «Рановское лето». Программа

Рязанцев пригласили на фестиваль «Рановское лето», который пройдет 27 июля в поселке Добрая воля Ряжского района на берегу реки Рановы, сообщил сайт горадминистрации.

На берегу откроется ярмарка. Там же будет работать поэтическая площадка «Где я тебя люблю и ревную, край ромашковый и заливной…» и краеведческая площадка «На засечной черте».

Также на фестивале организуют песенную площадку. На протяжении всего дня будет проходить народное голосование по номинациям: «Самое лучшее подворье», «Самое лучшее блюдо», «Самая рановская песня».

«Из Ряжска до поселка Добрая Воля можно добраться на автобусах. Ходить они будут от автовокзала, начиная с 10:00», — отметили в мэрии.


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