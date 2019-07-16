Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:30, 16 июля 2019 259
 0    0

Рязанцам предложили высказаться о памятнике в парке Железнодорожников

Рязанцам предложили высказаться о памятнике в парке Железнодорожников

Фото: Администрация Рязани

Рязанцам предложили высказаться о памятнике росгвардейцам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Жители города могут высказать свое на сайте мэрии с 16 по 28 июля.

Памятник в парке Железнодорожников включит 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой размещены силуэты четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших.

На гранитном постаменте установят три бронзовые фигуры воинов, одна из которых — Герой России Дмитрий Серков с девочкой на руках, символизирующей надежно защищенное будущее поколение России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 79 813
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 66 456
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 44 699
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 314
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 497
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум