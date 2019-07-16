Рязанцам предложили высказаться о памятнике в парке Железнодорожников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Рязанцам предложили высказаться о памятнике росгвардейцам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Жители города могут высказать свое на
Памятник в парке Железнодорожников включит 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой размещены силуэты четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших.
На гранитном постаменте установят три бронзовые фигуры воинов, одна из которых — Герой России Дмитрий Серков с девочкой на руках, символизирующей надежно защищенное будущее поколение России.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС начала сезона в Тульской области четыре человека отравились грибами
|
cледующая новость →Движение по Первомайскому проспекту откроют раньше срока
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.