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18:28, 16 июля 2019 153
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Двое рязанцев едва не задушили любовниц из ревности

Двое рязанцев едва не задушили любовниц из ревности

Двое рязанцев едва не задушили любовниц из ревности, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские утихомирили 32-летнего безработного мужчину, угрожавшего убийством возлюбленной. Рязанец заподозрил супругу в измене и «решил наказать неверную».

Подобный инцидент произошел на Московском. 37-летний местный житель угрожал убийством своей 30 летней сожительнице. Вырвавшись из рук злоумышленника, женщина вызвала полицейских. Участковые уполномоченные выяснили все обстоятельства едва не случившейся трагедии.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ.


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