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Двое рязанцев едва не задушили любовниц из ревности, сообщила
Полицейские утихомирили 32-летнего безработного мужчину, угрожавшего убийством возлюбленной. Рязанец заподозрил супругу в измене и «решил наказать неверную».
Подобный инцидент произошел на Московском. 37-летний местный житель угрожал убийством своей 30 летней сожительнице. Вырвавшись из рук злоумышленника, женщина вызвала полицейских. Участковые уполномоченные выяснили все обстоятельства едва не случившейся трагедии.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ.
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