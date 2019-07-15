В рязанском селе из-за лесовоза обрушился деревянный мост

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В субботу, 13 июля, под Рязанью обрушился деревянный мост, сообщил
Из-за проезда груженого лесовоза обрушился моста через речку Белая в селе Борисково Заборьевского поселения.
В результате происшествия никто не пострадал.
В ближайшее время должны начаться работы по восстановлению.
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