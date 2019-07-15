Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:54, 15 июля 2019 402
 0    0

У рязанского дома 19 века рухнул балкон с мезонином

У рязанского дома 19 века рухнул балкон с мезонином

В Рязани у дома 19 века рухнул балкон с мезонином. Здание, принадлежавшее технику-строителю Юрию Банковскому, находится по адресу: Цветной бульвар, 6.

Дом является памятником деревянного зодчества регионального значения. Зимой 2012 года в нем произошел пожар, в огне погибла пенсионерка.

Весной 2018 года дом №6 по Цветному бульвару признали аварийным и подлежащим реконструкции. Однако работы так и не провели.

Фото ГТРК «Ока»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 77 773
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 63 874
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 41 404
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 193
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 413
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум