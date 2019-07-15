У рязанского дома 19 века рухнул балкон с мезонином

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В Рязани у дома 19 века рухнул балкон с мезонином. Здание, принадлежавшее технику-строителю Юрию Банковскому, находится по адресу: Цветной бульвар, 6.
Дом является памятником деревянного зодчества регионального значения. Зимой 2012 года в нем произошел
Весной 2018 года дом №6 по Цветному бульвару
Фото ГТРК «Ока»
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.