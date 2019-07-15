RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
При столкновении «Приоры» и «Мазды» в Горроще пострадали оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Оба водителя получили травмы, с которыми из госпитализировали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тульской области погиб грибник
|
cледующая новость →Сбитый на Первомайском проспекте пешеход не стал обращаться в больницу
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.