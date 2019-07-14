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16:17, 14 июля 2019 229
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В поисках дома. В Рязани впервые прошла выставка собак, ищущих хозяев

В поисках дома. В Рязани впервые прошла выставка собак, ищущих хозяев

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани прошла первая выставка «Дай, Джим, на счастье лапу мне» с участием собак, ищущих дом. В субботу, 13 июля, в Лесопарке волонтеры представили 38 животных из пяти рязанских приютов: «Путь домой», «Лучшие друзья», «Зверополис», «Спасибо за жизнь» и «Центр длительной передержки».

Руководитель «Городской службы по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева рассказала, что в Рязани необходимо пристроить более 800 животных.

«Ранее мы проводили выставки, чтобы популяризировать беспородных животных, а сейчас мы проводим выставку с целью поиска для них дома, — рассказала Селезнева. — Мы хотим показать, какие они разные: большие, маленькие, разноглазые, полупородистые — чтобы люди понимали, что для того, чтобы завести питомца, необязательно его покупать, можно прийти в любой из рязанских приютов и взять у нас».

Руководитель «Городской службы по контролю за безнадзорными животными» отметила, что все животные стерилизованы и привиты. По мнению Марины Селезневой, этим, в том числе удобна собака из приюта.

«Также про нее все расскажут волонтеры и наши сотрудники. Вы будете знать, какой у собаки характер, как она относится к другим людям, а к нам часто ходят волонтеры. У нас есть кошки и другие собаки, потому вам смогут рассказать, насколько это социальное животное», — добавила волонтер.

Вместе с выставкой бездомных животных в программу мероприятия вошли выступления специально обученных собак под руководством кинолога Ольги Максимовой, конкурсы для детей и взрослых, презентация собачьих профессий и благотворительная барахолка.

Организаторы отметили, что выставку планируется сделать регулярной.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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