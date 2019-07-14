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Рязанские коммунисты провели массовые пикеты в девяти районах области. Об этом сообщил
12 и 13 июля по всей Рязанской области прошли акции в защиту совхоза имени Ленина и его директора Павла Грудинина.
Наиболее массовые акции прошли в Рязани, Сасовском, Клепиковском, Скопинском, Касимовском, Спасском, Пронском, Милославском, Кадомском районах.
Большинство протестных мероприятий проходили в форме пикетов. В тоже время организаторы собрали подписи против роста тарифов на услуги ЖКХ и вывоз мусора, ухудшения экологической обстановки в регионе.
Кроме того, коммунисты с плакатами «Нет судебному произволу в Карачаево-Черкессии!» выразили поддержку коллегам из этого региона, где ранее партию сняли с выборов в республиканское Народное собрание.
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