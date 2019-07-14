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21:40, 14 июля 2019 78
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Полиция задержала участников акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

Полиция задержала участников акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

В центре Москвы около станции метро «Пушкинская» задержали 38 участников акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В числе задержанных кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Юлия Галямина, Илья Яшин и Иван Жданов, а также корреспондент «Дождя».

Одному из задержанных разбили нос, у другого — сотрясение мозга, еще у одного, по предварительной информации, сломан палец.

Задержания начались, когда протестующие стали устанавливать палатки, чтобы остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь, пишут «Ведомости».

Фото Twitter roof_world


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