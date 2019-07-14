Полиция задержала участников акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

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В центре Москвы около станции метро «Пушкинская» задержали 38 участников акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщает «
В числе задержанных кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Юлия Галямина, Илья Яшин и Иван Жданов, а также корреспондент «Дождя».
Одному из задержанных разбили нос, у другого — сотрясение мозга, еще у одного, по предварительной информации, сломан палец.
Задержания начались, когда протестующие стали устанавливать палатки, чтобы остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь, пишут «
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