В воскресенье в Рязанской области ожидаются дожди и туман. Прогноз погоды

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В воскресенье, 14 июля, в Рязанской области ожидаются дожди и туман. Прогноз погоды опубликован на
В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов; днем +18, +23 градуса.
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