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16:02, 13 июля 2019 356
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В Касимовском районе остановили троих детей, катающихся на мопедах

В Касимовском районе остановили троих детей, катающихся на мопедах

В пятницу, 12 июля, в Касимовском районе поймали троих детей, катающихся на мопедах. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Подростков 14, 12 и десяти лет остановили сотрудники полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы в отношении их родителей.

Также проведены беседы о запрете на управление транспортным средством детьми, озвучены предупреждения о возможных последствиях.


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