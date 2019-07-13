В Касимовском районе остановили троих детей, катающихся на мопедах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 12 июля, в Касимовском районе поймали троих детей, катающихся на мопедах. Об этом сообщил
Подростков 14, 12 и десяти лет остановили сотрудники полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы в отношении их родителей.
Также проведены беседы о запрете на управление транспортным средством детьми, озвучены предупреждения о возможных последствиях.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ минздраве рассказали о состоянии девочки, отравившейся бензином в Рязанской области
|
cледующая новость →В воскресенье в Рязанской области ожидаются дожди и туман. Прогноз погоды
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.