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20:27, 13 июля 2019 277
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Умер поэт Виктор Соснора

Умер поэт Виктор Соснора

Умер поэт Виктор Соснора. Об этом сообщил RT.

Состояние литератора резко ухудшилось в пятницу, 12 июля. Его доставили в Мариинскую больницу, где провели несколько операций. На следующий день поэт скончался в реанимации.

О дате и месте похорон поэта пока не известно.

Его первый сборник стихов «Январский ливень» вышел в 1962 году. Соснора был членом союза писателей Санкт-Петербурга, лауреатом ряда литературных премий.

Фото с сайта sosnora. poet-premium.ru


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