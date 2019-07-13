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19:39, 13 июля 2019 188
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Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список правил сбора грибов, а также дал советы покупателям грибов.

Ведомство рекомендует собирать в плетенные корзины хорошо знакомые виды грибов вдали от автодорог и населенных мест — в «экологически чистых» районах, причем срезать грибы только с целой ножкой.

Собранные грибы как скоропортящийся продукт необходимо приготовить в тот же день, причем каждый вид грибов подвергать кулинарной обработке отдельно. Кроме того, грибы нельзя готовить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.


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