Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

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Роспотребнадзор на своем сайте
Ведомство рекомендует собирать в плетенные корзины хорошо знакомые виды грибов вдали от автодорог и населенных мест — в «экологически чистых» районах, причем срезать грибы только с целой ножкой.
Собранные грибы как скоропортящийся продукт необходимо приготовить в тот же день, причем каждый вид грибов подвергать кулинарной обработке отдельно. Кроме того, грибы нельзя готовить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.
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