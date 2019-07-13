Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

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Утвержден календарь выходных на 2020 год. Календарь рабочих и праздничных дней опубликован на
Выходные с 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими днями, перенесут на 4 и 5 мая.
Россиян ждут каникулы:
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.