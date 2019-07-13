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14:57, 13 июля 2019 596
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Утвержден календарь выходных на 2020 год. Календарь рабочих и праздничных дней опубликован на странице правительства России «ВКонтакте».

Выходные с 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими днями, перенесут на 4 и 5 мая.

Россиян ждут каникулы:

  • с 1 по 8 января — Новый год;
  • с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества;
  • с 7 по 9 марта — Международный женский день;
  • с 1 по 5 мая — День весны и труда;
  • с 9 по 11 мая — День Победы;
  • с 12 по 14 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

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