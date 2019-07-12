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19:25, 12 июля 2019 240
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Жителей Рязанского района ждет массовое отключение газа. Адреса

Жителей Рязанского района ждет массовое отключение газа. Адреса

Жителей Рязанского района ждет массовое отключение газа. Об этом сообщил сайт «Газпром межрегионгаз Рязань».

Газ отключат из-за работ по очистке от механических примесей газопровода-отвода к ГРС Поляны и ГРС Заборье.

Расписание:

  • c 8:00 14 июля до 17:00 22 июля газа не будет в населенных пунктах Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири, Заборье, Солотча, Приозерный, Полково, Ласково, Ласковский, Картаносово, Передельцы, Лопухи, Требухино, Деулино;
  • с 8:00 5 августа до 16:00 10 августа газ отключат в населенных пунктах Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири.

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