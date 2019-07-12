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Фото: Pixabay.com
Владимирская школьница продавала наркотики, чтобы заработать на маникюр. Об этом
В июне в подъезде жилого дома 16-летняя девушка продала подруге наркотики. Злоумышленницу задержали на месте.
Школьница растет в многодетной неполной семье. Она пояснила, что совершила преступление, чтобы заработать деньги на маникюр. По данным следствия, горожанка «имеет склонность к потреблению вредных веществ».
«Следователем СК России назначена экспертиза, по результатам которой совместно с органами системы профилактики будет утверждена индивидуальная программа реабилитации», — отметили в следкоме.
На подростка завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК («Незаконный оборот наркотиков»).
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